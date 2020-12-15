21 kilo 625 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 21 kilo 625 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince önceden tespit edilen bir otomobile yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 42 pakette 21 kilo 625 gram eroin bulundu.

Araç sürücüsü C.K. gözaltına alındı.