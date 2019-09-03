Son Dakika Haberleri: 21 kiloluk dev salatalığı görenler gözlerine inanamıyor
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21 kiloluk dev salatalığı görenler gözlerine inanamıyor

4 saat önce

21 kiloluk dev salatalığı görenler gözlerine inanamıyor BARTIN - Bartın'ın Kozcağız Beldesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen 21 kilogramlık salatalık ilgi odağı oldu.

21 kiloluk dev salatalığı görenler gözlerine inanamıyor BARTIN - Bartın'ın Kozcağız Beldesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen 21 kilogramlık salatalık ilgi odağı oldu.

Bartın'ın Kozcağız beldesi Ahmetler Mahallesinde yaşayan Rıfkı Acıbal'ın komşusundan alarak diktiği salatalık ilgi odağına dönüştü. Çin tohumundan üretilen salatalık 80 santimetre boy, 30 santimetre çap ve 21 kiloya ulaştı. Görenleri hayrete düşüren salatalığın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söyleyen Acıbal, şaşkınlık içerisinde olduğunu söyledi. Devasa salatalık belde de lokantacılık yapan Kemal Çam isimli vatandaş tarafından iş yerinde sergilenmek üzere alındı. İşletme çalışanlarından Nuray Arıçiek, "Ürün Kozcağız Beldemizden Rıfkı Acıbal tarafından üretildi. Biz de bunu dükkanımızda merakla sergiliyoruz" dedi.

Kozcağız Beldesi, Kozcağız, Bartın, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:26 Kaynak: İHA
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