21 kişinin öldüğü çöken bina davasında tahliye kararı

Kartal 'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada, tutuklu yargılanan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

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