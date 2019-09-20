Son Dakika Haberleri: 21 kişinin öldüğü çöken bina davasında tahliye kararı
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21 kişinin öldüğü çöken bina davasında tahliye kararı

1 saat önce

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada, tutuklu yargılanan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

21 kişinin öldüğü çöken bina davasında tahliye kararı, System.String[]

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada, tutuklu yargılanan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Yeşilyurt, Kartal, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:25 
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