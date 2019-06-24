Son Dakika Haberleri: 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartamanı davası başladı
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21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartamanı davası başladı

50 dakika önce

Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı.

21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartamanı davası başladı, System.String[]
Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı. Davada biri tutuklu biri tutuksuz olmak üzeri iki sanık yargılanıyor. Kartal'da geçtiğimiz 6 Şubat günü yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı ile ilgili dava başladı. Davada biri tutuklu biri tutuksuz iki sanık yargılanıyor. Mağdurlar da bazıları da duruşmaya katıldığı görüldü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
Kartal, Yeşilyurt, Güncel
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