21 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 21 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

21 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Osmaniye'nin Bahçesi ilçesinde 19'u lise öğrencisi 21 kişinin yaralandığı okul servisinin kaza anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Osmaniye'nin Bahçesi ilçesinde 19'u lise öğrencisi 21 kişinin yaralandığı okul servisinin kaza anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza İstiklal Mahallesi Akpak Dede Cami mevkisinde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Ö.C. idaresindeki 80 AAB 225 plakalı öğrenci servisiyle O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis araçları kaldırımın üzerinde üst üste durdu.

Çevredekilerin yardımıyla minibüslerden çıkarılan öğrenciler olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Osmaniye genelinde ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada 19'u lise öğrencisi 21 kişi yaralandı. Yaralılardan 16'sı kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu edildi. 5 kişinin tedavisi ise Osmaniye Devlet Hastanesinde sürüyor.

(Selçuk Şavran/İHA)

21 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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