21 köye 17 bin 630 metrekare kilitli parke taşı döşendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin dönem başı olağan genel kurul toplantısı yapılan hizmetlerin değerlendirildiği geniş katılımlı toplantı ile gerçekleştirildi.



Toplantıda çalışmalarla ilgili bilgi veren Kaymakam Hasan Çiçek, "2019 yılı KÖYDES programı kapsamında ayrılan ödeneklerle, yapılması gereken çalışmalar tamamlanmıştır.Yol programı kapsamında Subak -Konuş grup köy yolu sıcak asfalt (3,2 kilometre) İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol Şube Müdürlüğü'ne yaptırılmıştır. 21 köyümüze 17 bin 630 metrekare kilitli parke taşı alımı yapılmış olup, taşlar köylerimize döşenerek çalışmalar tamamlanmıştır. İçme suyu programı kapsamında ilçemize bağlı Ömerfakı köyü arsenik arıtma tesisi yapımı işi de tamamlanmıştır. Köylerimizi sık sık ziyaret etmekteyiz. Böylelikle, başta muhtarlarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini yerinde dinliyor, eksiklikleri yerinde tespit etme fırsatını buluyoruz. Emet Kaymakamlığı olarak amacımız, köylere ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir" dedi.



Toplantı sonunda, başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere, yatırım çalışmaları, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma, eğitim ve sağlık durumu ele alınarak, ihtiyaç ve sorunlar masaya yatırıldı. - KÜTAHYA