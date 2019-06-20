Son Dakika Haberleri: 21 koyunu çalarak 11 bin TL'ye sattılar
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21 koyunu çalarak 11 bin TL'ye sattılar

2 saat önce

Niğde'de bir çiftçinin koyunlarını çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı, çalıntı koyunlar sahibine teslim edildi.

21 koyunu çalarak 11 bin TL'ye sattılar, System.String[]
Niğde'de bir çiftçinin koyunlarını çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı, çalıntı koyunlar sahibine teslim edildi.

Çiftlik'e bağlı Murtaza köyünde H.H.Ü. koyunlarının çalındığı iddiasıyla jandarmaya müracaat etti. İlçe jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler Çiftlik ve Altunhisar hayvan pazarlarının kurulduğu günlerde güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yapılan incelemelerde Y.A., M.H., R.H. ve S.H.'nin traktör ile Altunhisar hayvan pazarına küçükbaş hayvan getirdiğini tespit etti. Çiftlik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorguda şüpheli şahısların küçükbaş hayvanları Murtaza köyünden çaldıkları ve hayvanları Altunhisar pazarında M.H. isimli şahsa 11 bin lira karşılığında sattıklarını belirledi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.A., M.H., R.H. ve S.H. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Çiftlik sulh ceza mahkemesince tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. Çalınan 21 küçükbaş hayvan jandarma tarafından sahibine teslim edildi. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:28 Kaynak: İHA
çiftlik, 11, niğde, jandarma, 3. Sayfa
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