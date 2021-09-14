21 kupadan 15'i İnegöl'ün

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günlerinde gerçekleştirilen tırmanış yarışmalarına 32 sporcuyla katılan İnegöl Belediyespor, farklı kategorilerde 21 kupa ve madalyadan 15'ini almayı başardı.

Bursa'nın gelişen yüzünü turizm olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda kentin tarihi ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. 'Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri'nin bu yıl beşincisini tertip eden Büyükşehir Belediyesi, Hüdavendigar Kent Parkı'nda iki gün boyunca doğa sporuna ilgi duyan herkesi bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşamalarını sağladı.

TDF Bursa Dağcılık İl Temsilciliği iş birliğiyle tırmanış yarışması da yapıldı. İnegöl Belediyespor Kulübü de 32 sporcu ile yarışmaya iştirak etti. Kategorilerine göre 21 kupa ve madalya dağıtıldı. İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları 15 madalya ve kupayı kazanmayı başardı. - BURSA