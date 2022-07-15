21'lik genç adamın dediği oldu! Feci kazada can veren Yusuf'un paylaşımı hüzne boğdu - Son Dakika
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21'lik genç adamın dediği oldu! Feci kazada can veren Yusuf'un paylaşımı hüzne boğdu

15.07.2022 19:59

Kocaeli'de trafik kazasında can veren 21 yaşındaki gencin, sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşarak, "Ölümün takvimi yok" yazdığı öğrenildi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan genç, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yusuf Derin'in sürücülüğünü yaptığını 34 FA 5414 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak çocuk parkındaki kaydıraklara çarptı. Kazada Yusuf Derin ve araçta bulunan Enes K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Derin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Feci kazada ölen gencin paylaşımı yürekleri sızlattı fotoğrafının üzerine, 'ölümün takvimi yok' yazdı

"ÖLÜMÜN TAKVİMİ YOK"

Henüz 21 yaşında olan Yusuf Derin'in, yakın bir tarihte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Derin'in, kendi fotoğrafının üzerine "Ölümün takvimi yok" yazdığı görüldü.

Feci kazada ölen gencin paylaşımı yürekleri sızlattı fotoğrafının üzerine, 'ölümün takvimi yok' yazdı

Yusuf Derin için Kozluk Camisinde cenaze namazı kılındı. Gencin cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Bağçeşme Mezarlığı'na götürüldü. Tabut götürüldüğü sırada Yusuf Derin'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Kaynak: İHA

Tragger, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 21'lik genç adamın dediği oldu! Feci kazada can veren Yusuf'un paylaşımı hüzne boğdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 21'lik genç adamın dediği oldu! Feci kazada can veren Yusuf'un paylaşımı hüzne boğdu - Son Dakika
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