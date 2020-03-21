21 Mart 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:20 Son Durak
01:10 Esra Erol'da
01:20 Gel Dese Aşk
04:15 Kara Ekmek
07:00 Kahvaltı Haberleri
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
13:30 Afacan Arabalar
14:00 Beni Bırakma
15:30 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
23:15 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
23:20 Bir Zamanlar Çukurova