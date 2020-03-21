21 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 21 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

21 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

40 dakika önce

21 Mart 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

21 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:45 Özel Röportaj

01:00 Maç Sonu

01:00 İyi Akşamlar İstanbul

01:45 Süper Lig Maç Sonu

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:45 Süper Lig Top 10

02:45 Eski Dostlar

03:00 beIN Manşet

03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

03:45 Süper Lig Top 10

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Top 10

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

06:45 Özel Röportaj

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Dünden Bugüne

10:30 Özel Röportaj

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

12:00 Maç Saati

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:45 Maç Saati

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:30 Maç Saati

15:30 Süper Lig Top 10

15:45 TFF 1. Lig Top 10

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Maç Önü

17:00 Maç Başlıyor

17:00 Haftanın Öyküleri

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:45 Süper Lig Top 10

18:00 Dünden Bugüne

18:00 beIN Manşet

18:00 Futbolun Şehirleri

19:00 Özel Röportaj

19:00 Taraftar

19:30 Maç Önü

20:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:45 Devre Arası

21:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor

21:00 beIN Manşet

21:15 Devre Arası

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Süper Lig Haftanın Golleri

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

22:15 Maç Saati

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:45 Maç Sonu

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com

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