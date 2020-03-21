21 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

02:00 Stadyum

04:00 Süper Lig Özetler

04:15 Lig Raporu

04:30 TFF 1. Lig Özetler

04:45 Spor Atlası

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 İleri Üçlü

05:00 Spor Atlası

05:10 Takvim Yaprakları

05:15 Süper Lig Panorama

05:20 Futbol Anadolu

06:48 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 Futbolun En Büyük Sahnesi

07:35 Avrupa Yolunda

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 TFF 1. Lig Özetler

08:10 Lig Raporu

08:40 Olimpiyat Yıldızları

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Spor Bülteni

09:15 Avrupa Yolunda

09:40 Süper Lig Goller

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:55 Takvim Yaprakları

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

11:00 Ajans Saati

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:10 Lig Raporu

12:40 TFF 1. Lig Goller

12:50 Spor Atlası

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Hafta Sonu

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

16:00 Avrupa Stüdyosu

17:00 Spor Bülteni

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Hafta Sonu

20:00 Dakika Skor

21:45 Stadyum

23:55 İleri Üçlü

23:55 Teknik Analiz