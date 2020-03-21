21 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
02:00 Stadyum
04:00 Süper Lig Özetler
04:15 Lig Raporu
04:30 TFF 1. Lig Özetler
04:45 Spor Atlası
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İleri Üçlü
05:00 Spor Atlası
05:10 Takvim Yaprakları
05:15 Süper Lig Panorama
05:20 Futbol Anadolu
06:48 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 Futbolun En Büyük Sahnesi
07:35 Avrupa Yolunda
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:40 Olimpiyat Yıldızları
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Spor Bülteni
09:15 Avrupa Yolunda
09:40 Süper Lig Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:10 Lig Raporu
12:40 TFF 1. Lig Goller
12:50 Spor Atlası
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Hafta Sonu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
16:00 Avrupa Stüdyosu
17:00 Spor Bülteni
17:00 Spor Akşamı
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Dakika Skor
21:45 Stadyum
23:55 İleri Üçlü
23:55 Teknik Analiz