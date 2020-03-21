21 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
02:55 Ya İstiklal Ya Ölüm
03:55 1'de Bugün
04:05 1'de Bugün
04:05 Aileler Yarışıyor
04:15 Seksenler
05:10 Ömür Dediğin
05:35 İncir Ağacı
05:40 Küçük Hanımefendi
06:15 Küçük Hanımefendi
06:35 Yeşil Deniz
07:30 Beni Böyle Sev
08:05 Beni Böyle Sev
09:30 İyi Fikir
10:20 1'de Bugün
10:30 Tozkoparan
11:00 Tozkoparan
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
11:55 Benim Adım Melek
12:30 Benim Adım Melek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:10 İncir Ağacı
15:45 1'de Bugün
16:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:45 Miraç Kandili Özel Programı
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Kalk Gidelim
21:00 Kalk Gidelim