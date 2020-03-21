21 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Kelime Oyunu
02:00 Kanıt
03:20 Merhamet
04:40 Yalan Dünya
06:00 Hırsız Polis
06:00 Geniş Aile
07:00 Kavak Yelleri
07:45 Çocuklar Duymasın
08:45 Çocuklar Duymasın
10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
11:15 Yeniden Konuşalım
12:15 Rehber
13:30 Sen de Yap
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
14:30 Küçük Ağa
16:00 Sağlıkla Gülümse
16:30 Zalim İstanbul
17:00 Merhamet
19:00 Kelime Oyunu
20:45 Yalan Dünya
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:15 Kanıt
23:30 Gece Kafası