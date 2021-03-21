21 Mart 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

21 Mart 2021 Atv Yayın Akışı
21.03.2021 06:42
21 Mart 2021 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kuruluş Osman
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
03:20 Kırgın Çiçekler
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Hercai
13:40 Kediler ve Köpekler 2
15:30 Maraşlı
15:50 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
20:00 Hercai
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