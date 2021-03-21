21 Mart 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

21 Mart 2021 Fox Yayın Akışı
21.03.2021 06:42
21 Mart 2021 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Kefaret
00:30 Sen Çal Kapımı
02:45 Masumiyet
02:45 Dostumun Dünyası
03:00 Yasak Elma
03:30 Masumiyet
05:00 Zümrüdüanka
06:00 Kadın
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Masumiyet
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:30 Benden Söylemesi
13:45 Mucize Doktor
15:30 Baraj
15:45 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
20:00 Kefaret
Son Dakika Al Hilal'de Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hamlesi Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu