Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
05:05 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Aydeniz Et Balıkesirspor
06:45 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Werder Bremen - Bayern Münih
07:00 Teknik Analiz
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
10:55 Hava Durumu
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 Derbi Özel
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Tuzlaspor A.Ş.
13:25 İstanbulspor A.Ş. - Altınordu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Eskişehirspor - Adana Demirspor
15:55 Akhisarspor - Ankara Keçiörengücü
18:00 Stadyum
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Yılport Samsunspor - GZT Giresunspor
18:55 Adanaspor A.Ş. - Bursaspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika