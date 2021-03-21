21 Mart 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

21 Mart 2021 Tv 2 Yayın Akışı
21.03.2021 06:43
21 Mart 2021 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:00 Kanıt
01:30 Çocuklar Duymasın
01:40 Kelime Oyunu
02:50 Kanıt
03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
04:00 Akasya Durağı
05:00 Yabancı Damat
05:50 Müzik
06:00 İkizler Memo-Can
08:45 Kavak Yelleri
10:45 Rehber
10:45 Evim Şahane
12:00 Çok Gezenti
13:30 Evim Şahane
14:00 Rehber
15:30 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir
21:15 İki İyi Çocuk
23:45 Kanıt
Son Dakika Al Hilal'de Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hamlesi Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir