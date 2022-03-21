Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
04:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:55 Spor Takvimi
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:45 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
18:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Adanaspor A.ş.-eyüpspo
21:00 Taktik Analiz
23:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika