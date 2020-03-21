21 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 21 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

21 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

SPORCULARDAN KORONAVİRÜSE KARŞI "EVDE KAL" ÇAĞRISITürkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: Sevdiklerini korumak için evde kalTürkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve ailesi: Siz de bizim gibi evde kalınMilli tekvandocu Nafia Kuş: Evde sporunu yap TürkiyeMilli atlet...

21 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

SPORCULARDAN KORONAVİRÜSE KARŞI "EVDE KAL" ÇAĞRISI

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: Sevdiklerini korumak için evde kal

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve ailesi: Siz de bizim gibi evde kalın

Milli tekvandocu Nafia Kuş: Evde sporunu yap Türkiye

Milli atlet Özkan Baltacı: Evde kal, virüsün yayılmasının önüne geç

Milli golbolcü Sevda Altunoluk: Sağlık için evde kal Türkiye

ARDA TURAN'IN EN'LERİ

Milli oyuncu Arda Turan, en sevdiği yemekten en sevdiği şarkıya, Galatasaray'dan Fatih Terim'e kadar yaşamındaki EN'leri Demirören Haber Ajansı'na açıkladı

Beşiktaşlı Umut Nayir ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan koronavirüs için birlik açıklaması

Umut Nayir: Yetkililerin ve makamların direktiflerine uyalım

Şener Özbayraklı: Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için bir süre küsebiliriz

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FATİH MERT VE FUTBOLCULARDAN 'EVDE KAL' MESAJI

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic koronavirüs nedeniyle 'evde kal' mesajı yayınladı.


Fatih Çintimar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:23 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı         
13:34
Komşudan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler Komşudan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler         
13:14
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu         
08:57
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi         
20:13
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya         
19:19
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti         
18:21
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi         
18:21
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi         
18:03
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu         
17:54
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım         
16:54
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 15:56:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 21 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]