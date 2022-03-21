21 Mart doğumlu down sendromlu Utku, arkadaşlarıyla pasta kesti - Son Dakika

EDİRNE'de, Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki down sendromlu çocuklar, '21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde düzenlenen etkinlikte eğlendi. Doğum günü 21 Mart olan down sendromlu Utku Kuru da 5'inci yaşını arkadaşlarıyla pasta keserek kutladı.

Edirne Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi. '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliğinde çocuklar dans edip, oyun alanında oynayarak, boyama yaptı. Günün en özel anı ise doğum günü 21 Mart olan down sendromlu Utku Kuru'nun pastasını arkadaşlarıyla kesmesi oldu. Etkinlikte çocuklar ve ailelerine, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da eşlik etti.