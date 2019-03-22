Son Dakika Haberleri: 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü

39 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü çeşitli programlarla kutlandı.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, System.String[]
Bitlis'in Hizan ilçesinde 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü çeşitli programlarla kutlandı.

Hizan Gençlik Merkezi ve Özel Hizan Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen programda; down sendromlu çocuklar, öğretmenler ve çevre okullardan gelen öğrenciler gönüllülerince eğlenerek halay çekti. Okul bahçesinde yapılan halaylı kutlamaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Hizan Gençlik Merkezinde Gençlik Lideri olarak çalışan Murat Aydın, "Bugün 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü. Biliyorsunuz ki onların bizden artı bir fazla kromozomları var ve bu kromozom onları çok özel bir konuma getiriyor. Biz de Hizan Gençlik Merkezi ailesi olarak bugüne dikkat çekmek ve onlarla birlikte olduğumuzu göstermek amacıyla Hizan Rehabilitasyon Merkezindeyiz. İyi ki varsınız, çok özelsiniz, çok güzelsiniz" dedi.

Özel Hizan Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Erdinç Korkmaz ise, bu özel günde misafirlerinin kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirterek, katılan herkese teşekkür etti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:07 Kaynak: İHA

Bitlis, Hizan, 21 Mart, Güncel
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