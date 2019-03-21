Iğdır
'da "21 Mart
Down Sendromu Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Kredi Yurtlar Kurumu
tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinlikte, Iğdır Valisi Enver Ünlü, MHP
Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ
, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit, kurum müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.
Down sendromlular konusunda farkındalık oluşturmak için Atatürk Caddesi
'nden Zübeyde Hanım
Bulvarı'na kadar süren yürüyüşe katılanlar, "Gerçek dostlar kromozon saymaz", "+ 1 arkadaşım " ve "Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla" yazılı pankartlar açıldı.
Üniversiteli öğrenciler de program kapsamında Iğdır Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören down sendromlu çocukları ziyaret edip çeşitli hediyeler verip oyunlar oynadı.
Öğrencilerinden Züleyha Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromluların kendilerinden farklı olmadığını topluma anlatmayı amaçladıklarını belirterek, "Onlar çok zeki kardeşlerimizdir, onları toplumdan dışlamak değil aramıza katmak için buradayız." dedi.