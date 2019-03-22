21 Mart Down Sendromu Günü
40 dakika önce
Lice Belediyesince 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Lice
Belediyesince 21 Mart
Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Özel bir rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı.
Belediye tarafından etkinlik sonunda ailelere çeşitli hediyeler verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:10 Kaynak: AA
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