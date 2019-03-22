Son Dakika Haberleri: 21 Mart Down Sendromu Günü

21 Mart Down Sendromu Günü

40 dakika önce

Lice Belediyesince 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Lice Belediyesince 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Özel bir rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı.

Belediye tarafından etkinlik sonunda ailelere çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:10 Kaynak: AA

Lice, 21 Mart, Güncel
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