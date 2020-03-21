21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü - Son Dakika

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ögrenci ve öğretmenleri çok güzel bir çalışmaya imza attılar. Drone çekimi ile temsili bir DNA sarmalı yapan öğrenciler, ellerini rengarenk boyayarak da farklılıklara dikkat çektiler. Down Sendromlu bir öğrencinin oynadığı kliple okul içinde mutlu olduğunu gördüğümüz genç ve onun gibi gençlerimizin toplumun da farkındalık kazanmasıyla ne kadar uyumlu bir yaşam sürebileceklerini gözler önüne seren video içinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda yüzümüzde ve kalplerimizde sıcak bir tebessüm bırakıyor.

Farkındalığımiz farklılığımız diyen Aliağa MTAL öğretmen ve öğrencilerini bu anlamlı çalışmalarından ötürü kutluyoruz.