Gökcem " Konya Down" Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde "Çocuk Hakları" temalı program düzenlendi.Etkinlikte, down sendromlu bireylerin kendi haklarının yanı sıra tüm dünya çocuk haklarına yönelik toplum bilincini artırmak hedeflendi.Programda, fotoğraf sergisi, kısa film gösterisi ve farklı bilgilendirme masalarının olduğu etkinliklere yer verildi.Konya Fotoğraf Amatörleri Derneğinin desteğiyle yapılan fotoğraf sergisinde, okula gitmek yerine çocuk yaşta çalışmak zorunda kalan çocuk işçilere dikkati çekildi.Kısa film gösteriminde ise, down sendromlu bir çocuğun normal gelişim gösteren akranlarının hayatına olumlu yöndeki katkıları konu alınarak, normal gelişim gösteren çocukların yaşadığı sıkıntılarda down sendromlu çocukların etkisi işlendi.