Son Dakika Haberleri: 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

1 saat önce

Silopi ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, System.String[]
Silopi ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürü Hasan Osmanoğlu, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk duygusu içerisinde hareket ettiklerini belirterek, "Amacımız engellilerin topluma kazandırılması, sosyal hayatta yer alması, kendilerine olan güvenlerini sağlamaktır." dedi.

Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Silopi İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ve AK Parti Silopi Belediye Başkan adayı İbrahim Tayşun'un da katıldığı program Down Sendromlu çocukların gösterisiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:31 Kaynak: AA

Nilhan Osmanoğlu, Silopi, 21 Mart, Güncel
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