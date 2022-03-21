21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü - Son Dakika
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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

21.03.2022 14:39
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde ilçedeki down sendromlu bireyler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde ilçedeki down sendromlu bireyler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuz, Belediye Engelsiz Kafe'de düzenlenen programda tek tek ilgilendiği down sendromlu bireylerle sohbet etti, günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuz, tüm down sendromlu bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını aktardı.

Down sendromunun bir hastalık değil, farklılık olduğunu belirten Oğuz, "Bu kardeşlerimiz bizim sahip olduğumuz kromozom sayısından bir fazlasına sahipler. Bu kardeşlerimiz toplumun her kesiminde başarı ve azimleriyle bizlere örnek olmayı sürdürüyor. Biz de bunun farkında olarak ve her gerçek dost gibi kromozom saymayarak, kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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