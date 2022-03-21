21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü - Son Dakika
Üye Girişi

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

21.03.2022 16:54
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Karaman Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında 'Kromozomları Değil, Skorları Sayalım' sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Karaman Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında 'Kromozomları Değil, Skorları Sayalım' sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Yunus Emre Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar, Vali Mehmet Alpaslan Işık ve protokol üyeleriyle birlikte hem spor yaptı hem de eğlendiler. Vali Işık, oyunların sonunda çocuklara hazırlanan hediyeleri takdim ederek, mutluluklarına ortak oldu.

Down sendromlu çocukların ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Kültür Turizm Müdürü Burhan Yemiş, antrenörler, özel çocuklar, aileleri ve öğretmenler katıldı.

YORUMLAR
500
Elazığ'da özel çocuklar etkinlikte bir araya geldi Elazığ'da özel çocuklar etkinlikte bir araya geldi Batman Valisi Şahin, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi Batman Valisi Şahin, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

Down Sendromu, Karaman, gençlik, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü - Son Dakika


Son Dakika
16:38 CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:36 Sesi kısık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü malum Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:27 Kuyumcuların kurduğu Altınbank bu yıl içerisinde hizmete açılacak!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 17:05:34. #1.12#
SON DAKİKA: 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement