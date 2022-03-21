21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü - Son Dakika

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Karaman Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında 'Kromozomları Değil, Skorları Sayalım' sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Yunus Emre Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar, Vali Mehmet Alpaslan Işık ve protokol üyeleriyle birlikte hem spor yaptı hem de eğlendiler. Vali Işık, oyunların sonunda çocuklara hazırlanan hediyeleri takdim ederek, mutluluklarına ortak oldu.

Down sendromlu çocukların ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Kültür Turizm Müdürü Burhan Yemiş, antrenörler, özel çocuklar, aileleri ve öğretmenler katıldı.