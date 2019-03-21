Son Dakika Haberleri: 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, down sendromlu çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, down sendromlu çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı bahçesinde yapılan programda, Güney Ege Pastacılık Federasyonundan şeflerin koordinatörlüğünde, farkındalık uyandıran mesajların işlendiği kurabiyeler yapıldı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya, etkinlikte şeflere ve öğrencilere teşekkür ederek, katılımcılara engelli öğrencilerin yaptığı seramiklerden hediye etti.

Etkinliğe öğrenciler ve Bodrum Lions Kulübü üyeleri de destek verdi.

Etkinlikte pişirilerek paketlenen kurabiyelerin, bir alışveriş merkezindeki down sendromu bilgi standında satışa sunulacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:22 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Kültür Sanat
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