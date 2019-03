21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Yozgat'ta 21 Mart Down Sendromu Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gün dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Bir alışveriş merkezi önünden başlayan ve Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüşe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.



Cumhuriyet Meydanında açıklama yapan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Şube Müdürü Hasan Ayan, down sendromunun bir hastalık değil, genetik faklılık olduğunu söyledi.



Ayan, "Dünya genelinde 6 milyon insan bu genetik farklılığı taşıyor. Ülkemizde ise her yıl ortalama 200 bebeğin down sendromlu olarak dünyaya geldiğini düşünürsek toplumdaki yerini azımsayamayız. Bu genetik farklılığa dikkat çekmek için öğrencilerimizle birlikte bu yürüyüşü düzenledik. Down sendromu bir eksiklik değil bir farklılıktır, dünya farklılıkla güzeldir." dedi.



Down sendromlu çocuk babası İbrahim Güloğlu da bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını isteyerek, "Bu etkinlikten çok memnun olduk, düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Çocuğumun konuşmasında biraz sıkıntı var, anlaması iyi." diye konuştu.



Hülya Demir ise "Etkinlik çok güzeldi, her zaman olmasını istiyoruz. Down sendromu farkındalığının oluşması için bu tür etkinlikler çok önemli." ifadelerini kullandı.



Etkinlikte down sendromlu çocuklar, üniversite öğrencileriyle müzik eşliğinde halay çekip eğlendi.

