Son Dakika Haberleri: 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

2 saat önce

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, Adıyaman'da bir grup down sendromlu çocuk, farkındalık oluşturmak amacıyla hastaları muayene etti, reçete yazdı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü, System.String[]
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, Adıyaman'da bir grup down sendromlu çocuk, farkındalık oluşturmak amacıyla hastaları muayene etti, reçete yazdı.

Etkinlik kapsamında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen down sendromlu bir grup çocuklan, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisindeki hastaları muayene edip reçete yazdı.

Çocuklar ayrıca Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Fatih Doğan, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erdoğan Öz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'i de muayene etti.

İl Sağlık Müdürü Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşayan herkesin bir aile olduğuna inandıklarını belirterek, "Tüm çocukları kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Bugün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde down sendromlu çocuklarla etkinlik düzenledik. Down sendromlu çocuklarımız bizleri muayene ettiler. Bu etkinlikte çocukların mutlu olduklarını gözlemledik. Bir gün değil yılın her günü bütün engellilerle birlikte olmalıyız." dedi.

Başhekim Doğan da gün dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla çocuklar için hastanede etkinlik düzenlediklerini dile getirerek, "Hekim, hemşire ve sağlık çalışanı olarak, genetik farklılıkları olan ancak zenginlik olarak değerlendirdiğimiz çocuklarımızı kendi yerimize koyup onlara muayene olduk. Bütün toplumumuzun bu çocuklara sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Dow sendromlu Fatma Bozan ise doktor olduğunu ve hastaları muayene ettiğini söyledi.

Hastalarının kalbinin hızlı attığını ancak sağlık sorunlarının olmadığını ifade eden Bozan, "Hastalarıma reçete yazdım. Herkese teşekkür ederim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:46 Kaynak: AA

Adıyaman, 21 Mart, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NBA Yıldızı, "Yumurta Çocuk" Yazılı Ayakkabıyla Maça Çıktı! Fatih Terim, TFF'den Alacağı Tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağışlayacak! Şarkıcı Özgün'den Down Sendromlu Oğluyla Alakalı Duygusal Paylaşım Bakanlık, Geçen Yıl 3 Bin 339 Hazır Ambalajlı Ürünü Denetledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:46:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]