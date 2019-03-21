Son Dakika Haberleri: 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

2 saat önce

Karabük'te, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü, System.String[]
Karabük'te, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile Gençlik Merkezince düzenlenen yürüyüşte, down sendromlu çocuklar ve katılımcılar, ellerinde down sendromlular için farkındalık oluşturacak dövizler taşıyarak Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi'nden Kemal Güneş Caddesi'ne kadar yürüdü.


Grup üyeleri adına konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Birleşmiş Milletler'in 10 Kasım 2011 kararıyla 21 Mart'ın "Dünya Down Sendromlular Günü" olarak kutlanmaya başlandığını hatırlattı.

Sökmen, Down sendromunun bir rahatsızlık olmadığını, farkındalık olduğunu belirterek, "Gerçek sevginin ne demek olduğunu anlayabilmek için bir Down sendromlu çocuğa dokunmanız yeterli." dedi.

Ebru ve resim yapan down sendromlu çocuklar, üniversite öğrencileri ve aileleriyle birlikte müzik eşliğinde eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:15 Kaynak: AA

Karabük, 21 Mart, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Özgün'den Down Sendromlu Oğluyla Alakalı Duygusal Paylaşım Türkiye Tarihinde Bir İlk! Diyarbakır'da 3 Bin 500 Metre Derinlikten Petrol Çıkarıldı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak Emlak Katılım Bankası 18 Yıl Aradan Sonra Faaliyete Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 16:30:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]