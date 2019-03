21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Down sendromlu gençler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Akın, down sendromlu ve engelli gençlerin her zaman yanlarında olduklarını, onların sorunlarını ve taleplerini en hızlı şekilde çözüme ulaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.



Down sendromlu gençlerin bireysel ve uygun eğitim sonucu toplum hayatına ayak uydurabileceklerini vurgulayan Akın, "İlimizde engelli vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelerek sorularını dinliyor, daha kolay bir hayat sürdürmeleri için gereken çalışmaları yapıyoruz. Devletimiz de onlara her türlü imkanı ve desteği vermektedir. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'de toplumu bilinçlendirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak maksadıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Özel çocuklarımızı büyük fedakarlıklarla büyüten ailelerine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Ziyarette Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Halil İbrahim AK ve engelli gençlerin aileleri de hazır bulundu.

