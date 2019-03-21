21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde 21 Mart
Down Sendromu Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda Özel Eğitim Öğretmeni Şule Çelik
, down sendromlu bireylerle ilgili bilgi verdi. Down sendromlu çocuk annesi Ayşe Kurt'un oğluna yazdığı mektup ise programa katılanları duygulandırdı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, yaptığı konuşmasında, down sendromlu bireylerin toplumda daha rahat yaşaması, ihtiyaçlarının daha rahat karşılanması, onların daha rahat fark edilmesi ve sosyalleşmesi için yapmaları gerekenler olduğunu söyledi. Okul Müdürü
Ahmet Tikenoğlu de down sendromunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık olmadığını, genetik bir farklılık olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından down sendromlu öğrenciler, "Cici Kızlar
" gösterisi sergilendi.
Öğrencilerin bir yıl içinde yaptığı çalışmaların sinevizyon gösterimiyle sunulduğu etkinlikte, çocuklar melodika gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirdi.
Etkinlikte, down sendromlu bireylerde 47 kromozom olmasını temsil eden 47 renkli çorap, öğrenciler tarafından okul bahçesinde çizilerek boyandı.