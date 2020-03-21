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21 Mart Dünya Down Sendromu Günü
6 saat önce
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü kutladı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü kutladı.
Özdemir, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Yüzünüzdeki sıcacık gülüşünüz, tertemiz kalbinizle dünyaya kattığınız +1 değerin farkındayız. Gerçek dostlar kromozom saymazlar. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Kutlu Olsun." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:58 Kaynak: AA
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