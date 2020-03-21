21 Mart Dünya Down Sendromu Günü: Eğitimde özel gereksinimli çocukları neler bekliyor?

Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ne kadarının eğitime erişebildiği ve eğitim kademelerinde ilerledikçe hangi aşamalarda okuldan uzaklaştıkları gözardı edilse de giderek kronikleşen bir mesele.



Türkiye'de özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim sınıflarında akranlarıyla birlikte kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim görmeleri, yasal temele sahip.