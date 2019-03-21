Son Dakika Haberleri: 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası

1 saat önce

Mersin'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası, System.String[]
Mersin'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Orman Haftası süresince tüm denetimli serbestlik müdürlüklerinde ve açık ceza infaz kurumlarında adalet ormanı oluşturulmasının planlandığı belirtildi.

Emirler Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, hükümlüler ve protokol üyelerinin çok sayıda fidanı toprakla buluşturduğu aktarıldı.

Programa, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar, Mersin Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Recep Göğüş ve hükümlüler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:45 Kaynak: AA

21 Mart, Mersin, Güncel
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