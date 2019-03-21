21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası
1 saat önce
Mersin'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında "Adalet Ormanı" oluşturuldu.
Mersin
'de 21 Mart
Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında "Adalet Ormanı" oluşturuldu.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı
tarafından Türkiye
genelinde eş zamanlı olarak Orman Haftası süresince tüm denetimli serbestlik müdürlüklerinde ve açık ceza infaz kurumlarında adalet ormanı oluşturulmasının planlandığı belirtildi.
Emirler Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, hükümlüler ve protokol üyelerinin çok sayıda fidanı toprakla buluşturduğu aktarıldı.
Programa, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan
, Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz
, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar, Mersin Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Recep Göğüş ve hükümlüler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:45 Kaynak: AA
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