21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası - Son Dakika
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21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası

21.03.2022 12:53
21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Orman İşletme Şefi Servet Palta'yı makamında kabul etti.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Orman İşletme Şefi Servet Palta'yı makamında kabul etti.

Kaymakam Yelek'i ziyaret eden Palta, hafta ile ilgili yapılacak etkinlik ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Orman alanlarının korunmasının ve genişletilmesinin önemine değinen Kaymamak Yelek, şu ifadeleri kullandı:

"Doğal güzellikleriyle sağlığımıza olumlu etki eden, topraklarımızı koruyan, binlerce çeşit canlıya yuva olan, hava kirliliğini önleyen ve daha nice faydasıyla eşsiz bir doğa harikası olan ormanlarımıza karşı son derece duyarlı ve özverili olmalıyız. Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasının ağaca, ormana, yeşile ve kısacası tabiata olan sevgimizin ve duyarlılığımızın artırmasına vesile olması temennisiyle kutluyorum."

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Muhammed İkbal, orman haftası, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası - Son Dakika


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