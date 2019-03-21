Son Dakika Haberleri: 21 Mart Dünya Şiir Günü'nde Denize Karşı Şiir Okudular

21 Mart Dünya Şiir Günü'nde Denize Karşı Şiir Okudular

1 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 21 Mart Dünya Şiir Günü için düzenlenen etkinlikte 100'e yakın şiir meraklısı şiir okudu.

21 Mart Dünya Şiir Günü'nde Denize Karşı Şiir Okudular, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 21 Mart Dünya Şiir Günü için düzenlenen etkinlikte 100'e yakın şiir meraklısı şiir okudu.

Şiir Sokakta İnsiyatifi'nin çağrısı üzerine Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaşlısı- genci yaklaşık 100'e yakın şiir meraklısı, 21 Mart Dünya Şiir Günü için farklı bir etkinliğe imza attı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte şairler, denize karşı şiirlerini okudu. İzleyiciler, ilgiyle dinledikleri şiirleri coşkuyla alkışladı. Şiir Sokakta İnsiyatifi adına açıklamada bulunan Fulsen Türker, 'Postacı' filminden ilham aldıklarını söyledi. Türker, "Filmde, Maryo, 'Şiir onu yazana değil ona ihtiyacı olana aittir 'der. Aslında hepimizin hayatının bir döneminde, başını omzuna dayadığı, ondan güç aldığı bir şiiri vardır. Biz şiiri herkesin gönlünce denize, kuşa, rüzgara karşı paylaşabileceği bir şiiri salonların dışında meydanlarda okumak için buradayız" dedi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:32 Kaynak: DHA

Datça, Muğla, 21 Mart, Kültür Sanat
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