21 Mart Perşembe Dha Spor Gündemi
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI11.25 Milliler, Arnavutluk maçı için Tiran'a hareket edecek20.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak21.00 Milliler son hazırlıklarını gerçekleştirecekKULÜPLER BİRLİĞİ14.00 Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirilecekBEŞİKTAŞ11.00 Beşiktaş,
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:05 Kaynak: DHA
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