21 Mayıs 2020 Eurosport Yayın Akışı
21 Mayıs 2020 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Formula E
01:00 Spor Otomobil
02:30 Snooker
03:15 Snooker
04:00 Snooker
06:00 Formula E
07:00 Spor Otomobil
08:30 Motosiklet
09:30 Tenis
12:30 Snooker
13:30 Snooker
15:00 Bisiklet
16:30 Bisiklet
18:00 Bisiklet
19:00 Bisiklet
20:00 Tenis
22:30 Tenis
23:00 Olimpiyat Oyunları
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Mayıs 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak