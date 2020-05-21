21 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Şevkat Yerimdar
02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
03:45 Kafalar Karışık
03:45 İkinci Şans
05:15 Çılgın Kamp
05:30 Sorma Neden?
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 İkinci Şans
20:30 Mucize Doktor
22:45 Sorma Neden?
23:30 Şevkat Yerimdar