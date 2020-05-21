21 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Şevkat Yerimdar

02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

03:45 Kafalar Karışık

03:45 İkinci Şans

05:15 Çılgın Kamp

05:30 Sorma Neden?

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:30 İkinci Şans

20:30 Mucize Doktor

22:45 Sorma Neden?

23:30 Şevkat Yerimdar