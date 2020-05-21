21 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Galip Derviş

01:30 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti

02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti

03:45 Hafız Yusuf Efendi

04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:15 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:15 İlk Öpücük

20:15 Yolcu

22:30 Taksi 4

22:45 İlk Öpücük