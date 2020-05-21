21 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Garip

00:45 Aramızda Kalsın

02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

03:50 Erkenci Kuş

04:10 Erkenci Kuş

05:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:00 Erkenci Kuş

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Ketenpere

20:00 Kara Bela

22:45 Kara Bela

22:45 Ketenpere