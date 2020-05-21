21 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Olimpiyat Yıldızları
00:40 Süper Lig Galatasaray Goller
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
01:00 İsveç - Türkiye
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 Siyah Beyaz Anılar
02:40 Olimpiyat Yıldızları
02:55 Efsanelerin İzinde
02:55 Spor Kitaplığı
03:00 2014 Dünya Kupası Futbol Karş. Brezilya – Almanya
03:00 Brezilya - Almanya
03:00 Türkiye - Fransa
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:40 Bir Zamanlar
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:55 Kamu Spotu Evde Spor
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 Lig Hatırası 88 - 89
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İsveç - Türkiye
07:00 Euro 2016 Futbol Karş. Hırvatistan –ispanya
07:00 Hırvatistan - İspanya
08:40 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Hırvatistan - İspanya
10:30 2018 Dünya Kupası Futbol Karş.fransa – Belçika
10:30 Fransa - Belçika
12:10 Efsanelerin İzinde
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Peru - Brezilya
12:15 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Şili - Uruguay
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu İşte Spor
15:00 Lig Hatırası88 - 89
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Kamu Spotu Evde Spor
16:00 2010 Türkiye Kupası Final Karş. Trabzonspor - Fenerbahçe
16:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Milan - Torino
18:40 Süper Lig Beşiktaş Goller
19:00 Nostaljikmaçlar
19:00 Nostaljik Maçlar
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 88 - 89
21:00 Lig Hatırası88 - 89
21:25 Milan - Juventus
21:35 Inter - Napoli
21:45 Bir Zamanlar
21:50 Bundesliga
22:00 Spor Akşamı
23:00 Brezilya - Almanya