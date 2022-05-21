21 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

21 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı

21.05.2022 06:42
21 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Afara

02:30 Gelinim Mutfakta

04:45 Yabancı Damat

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

YORUMLAR
500
Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi? Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi? Anneleri ölen tilki yavrularına karakoldaki köpek süt annelik yaptı Anneleri ölen tilki yavrularına karakoldaki köpek süt annelik yaptı
Kaynak: InterSinema.com

Cumartesi, Kanal D, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 21 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:57 ABD Dışişleri Bakanlığı, Aum Şinrikyo'nun da bulunduğu 5 örgütü Yabancı Terör Örgütü listesinden çıkardı
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
00:22 Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
00:15 Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
23:03 Liseli genç, mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşının boğazını kesti!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 07:15:45. #1.12#
SON DAKİKA: 21 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement