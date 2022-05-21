21 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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21 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

21.05.2022 06:42
21 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

03:45 İngiltere Premier Lig Goller

04:00 FIFA Magazin

04:25 Spor Takvimi

04:30 Spor Artı

05:30 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Özel Dosya

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Efsanelerin İzinde

13:30 Gündem Futbol

15:30 Spor Bülteni

15:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmasıankara Keçiörengücü-mke

18:00 Spor Haftasonu

18:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmasıbursaspor-nasadoge Menem

21:00 Futbol Gecesi

23:00 Teknik Analiz

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20 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı 20 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı 19 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı 19 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

İngiltere Premier Lig, Spor Toto, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 21 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 21 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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