Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
03:45 İngiltere Premier Lig Goller
04:00 FIFA Magazin
04:25 Spor Takvimi
04:30 Spor Artı
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Özel Dosya
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Efsanelerin İzinde
13:30 Gündem Futbol
15:30 Spor Bülteni
15:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmasıankara Keçiörengücü-mke
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmasıbursaspor-nasadoge Menem
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz
Son Dakika › TV › 21 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika