21 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

Süper Lig ekipleri gerçekleştirecekleri antrenmanlarla çalışmalarına devam edecek.

17.00 Siyah beyazlı takım Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla çalışmalarına devam edecek.

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