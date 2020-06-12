"21. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali" sanal ortama taşındı

Zeytinburnu Belediyesince mesir macununun mucidi Merkez Efendi adına düzenlenen "21. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi başladı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan festivalin açılışında, "Merkez Efendi'yi Anma Gecesi" düzenlendi.

Serdar Tuncer'in sunuculuğu yaptığı programda, Fatih Camisi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatipleri Yunus Balcıoğlu ve İshak Danış ile hafız Mustafa Yahya Yıldızhan, Kur'an tilavetinde bulundu.

" Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesini Zeytinburnu'nda açtık"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaptığı konuşmada, festivalin geleneksel olduğunu ve her sene mesir macunu dağıtımıyla başladığını söyledi.

Bu sene salgın nedeniyle festivalin online yapıldığını hatırlatan Arısoy, bu nedenle mesir macunu dağıtılamadığını anlattı.

Mesir macununun şifası dolayısıyla bugünlere nasıl aktarılacağı konusunu düşünerek 2005 yılında Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesini Zeytinburnu'nda açtıklarını hatırlatan Arısoy, bahçede modern ilaç endüstrisinde kullanılan bitki çeşitleri bulunduğunu kaydetti.

Arısoy, "Biz burada bitkinin tohumundan çizimine kadar üniversitelere, bakanlıklara danışmanlık veriyoruz. Bitkileri hem bilim dünyasına hem ilgilenenlerin ilgisine sunuyoruz. Burası Zeytinburnu'nun ortasında bir vaha gibi, bir okul gibi..." dedi.

Merkez Efendi'nin hem ruhani hem de şifa tarafını mezceden festivalin 3 gün süreceğini belirten Arısoy, etkinliği ilerleyen yıllarda farklı bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Festival, ikinci gününde uzmanların geleneksel tıp hakkında konuşmalarıyla devam edecek ve üçüncü gününde sanatçı İlyas Yalçıntaş'ın konseri ile sona erecek.